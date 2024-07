Efteling: Danse Macabre

Efteling: bouw Danse Macabre ruim 10 miljoen euro duurder dan gepland

De bouw van de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre kost ruim 10 miljoen euro meer dan aanvankelijk de bedoeling was. Bij de aankondiging in januari 2022 werd nog gesproken over een totaal budget van 25 miljoen euro. Nu blijkt dat de Efteling meer dan 35 miljoen euro kwijt zal zijn aan het griezelproject.

Dat bevestigt een woordvoerder van het attractiepark. Het gaat om een kostenstijging van maar liefst 40 procent. Looopings kon in maart 2023 al melden dat de bouwkosten fors hoger kwamen te liggen dan begroot. Toen was nog geen definitief bedrag bekend.

De Efteling gaf eerder aan dat het geëxplodeerde budget niet alleen samenhangt met gestegen kosten en inflatie, maar ook met de omvang van het project. Die is gegroeid ten opzichte van de eerste plannen. Ook het Efteling Grand Hotel, dat in 2025 af moet zijn, wordt een stuk duurder dan gepland.



Symbolica

Met een budget van ruim 35 miljoen euro is Danse Macabre mogelijk de duurste Efteling-attractie ooit. Tot nu toe was dat de darkride Symbolica uit 2017. Daar hing ook een prijskaartje aan van zo'n 35 miljoen euro. De bouw van Raveleijn kostte 30 miljoen euro, inclusief kantorencomplex.



Het gaat financieel goed met de Efteling. Seizoen 2023 werd afgesloten met een recordwinst van 37,8 miljoen euro. De omzet steeg van 265,9 miljoen euro in 2022 naar 288,7 miljoen euro in 2023. Dankzij die gunstige resultaten kan er een hoop geïnvesteerd worden in het park. Danse Macabre opent op 31 oktober.