Social media in de ban van Plopsaland-bezoeker die sprekend lijkt op Johnny Depp

Was superster Johnny Depp deze week in Plopsaland De Panne? Bezoekers van het Vlaamse attractiepark dachten de wereldberoemde Amerikaanse acteur (61) woensdag te spotten op een picknickbank in het Vlaamse attractiepark. Op X verschenen beelden van een man die verdacht veel weg heeft van Depp.

Niet alleen het gezicht, het postuur en de kledingstijl zijn gelijkaardig; ook de tatoeages op de armen lijken overeen te komen. De foto's werden gemaakt in themagebied Heidiland, bij houten achtbaan Heidi The Ride en waterbaan Dino Splash. Maar hebben we hier te maken met een lookalike of de échte Depp?

Daar zijn X-gebruikers nog niet over uit. De afbeeldingen werden gepubliceerd door iemand die zichzelf Taarten Gâteaux noemt. Hij ontving de plaatjes naar eigen zeggen van een vriendin. "Vraagje aan de kenners", luidt het bijschrift. "Loopt Johnny Depp rond in Plopsaland of heeft hij een dubbelganger?"



Twijfelaars

Het originele bericht werd al bijna duizend keer geliket en zo'n 200.000 keer bekeken. "Shit man, die tattoos komen wel overeen", is één van de vele commentaren van twijfelaars. "De kans dat je dubbelganger exact dezelfde tattoos heeft, is behoorlijk klein", schrijft een ander.



Het mysterie leidt ook tot een hoop geestige opmerkingen. "Hij wordt daar wel met rust gelaten, hij is geen lid van K3", grapt iemand. "Dat is Dohnny Jepp", valt ook te lezen in de reacties. Over Depps iconische rol als Jack Sparrow in Pirates of the Caribbean worden eveneens veel grappen gemaakt: meerdere gebruikers vragen zich af of hij wellicht Piet Piraat komt vervangen. "Heimwee naar de piratenboot?"



Bospop

Josje Digs heeft een geloofwaardigere theorie: Depp speelt weleens mee in de band van rockzanger Alice Cooper. Die band treedt vrijdagavond op in het Limburgse Weert, tijdens het festival Bospop.



Johnny Depp is bekend van speelfilms als Pirates of the Caribbean, Edward Scissorhands, Charlie and the Chocolate Factory, Alice in Wonderland, Donnie Brasco, Finding Neverland en Sleepy Hollow. De laatste jaren kwam hij vooral in het nieuws vanwege de spraakmakende rechtszaak tegen zijn ex Amber Heard, die hij grotendeels won.