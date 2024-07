Efteling: Danse Macabre

Efteling plaatst mysterieus beeldje van monnik bij nieuwe attractie Danse Macabre

Bij de toekomstige ingang van de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre is een mysterieus beeldje verschenen. Bovenop een sokkel, links voor de entree, werd een onheilspellend decorstuk in de vorm van een monnik geplaatst. Het gaat om een duister figuur zonder gezicht, met een lang gewaad en de armen over elkaar.

Het bijbehorende muurtje moet nog afgewerkt worden. Monniken speelden een rol in het verdwenen Spookslot, de voorganger van Danse Macabre. In de griezelshow kwam steeds een stoet van vijf monniken met kaarsen voorbij. Na het sluiten van een zware deur ving de dodendans aan.

Diezelfde dodendans vormt de rode draad van Danse Macabre. Rechts van de sokkel met de monnik staat een afgebrokkeld exemplaar. Vermoedelijk zal daar een zwart katje plaatsnemen, een belangrijk element uit het verhaal achter de attractie. Bezoekers kunnen straks kiezen tussen een reguliere wachtrij en een rij voor single riders.