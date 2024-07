Walibi Holland

Nieuw beleid Walibi Holland: bepaalde attracties verboden voor jongeren

Walibi Holland hanteert een aangepast toegangsbeleid voor enkele attracties. Op dagen met veel schoolreisjes zijn bepaalde attracties niet meer toegankelijk voor jongeren, om overlast te voorkomen. Het gaat momenteel om reuzenrad La Grande Roue en oldtimerbaan Le Tour des Jardins.

Daar zijn prints opgehangen met nieuwe voorschriften. "Let op: deze attractie is vandaag alleen toegankelijk voor gasten kleiner dan 1.20 meter en onder begeleiding van een volwassene", staat erop. In de meeste gevallen mogen volwassenen zonder kinderen wel gewoon een ritje maken: het is aan het personeel om daar een oordeel over te vellen.

Walibi Holland ontvangt doordeweeks ontzettend veel schoolreiskinderen. Zij kunnen zich vaak niet gedragen in familieattracties. In voorgaande jaren werden La Grande Roue en Le Tour des Jardins daarom volledig gesloten op schoolreisdagen. Nu gooit Walibi het dus over een andere boeg.



Operationeel aanpassen

"Het kan gebeuren dat wij ons operationeel aanpassen aan het publiek dat wij voor een bepaalde dag verwachten", zegt een woordvoerder erover. "Daaronder vallen ook attracties die specifiek voor kinderen bedoeld zijn en op reguliere dagen niet door jongeren worden gebruikt."



Walibi ziet het reuzenrad en de oldtimers dus als zaken voor kinderen. Daarnaast blijft treinbaan Walibi Express doorgaans volledig gesloten als er veel schoolreizen in het park zijn. "Het uitgangspunt is altijd om het bezoek van élke gast zo aangenaam mogelijk te maken", beweert de voorlichter.



Voordringen

Overigens treft Walibi meer maatregelen om de schoolreisjeugd aan te kunnen. Zo is het Vlot tussen de parkdelen Exotic en Wilderness afgesloten en zijn er grote dranghekken neergezet in de wachtrijen van de achtbanen Goliath, Xpress en Condor, om voordringen tegen te gaan. In de gondels van het reuzenrad hangen bovendien nieuwe verbodsborden.