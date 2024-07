Efteling

Efteling-theatershow Caro verlengd tot eind 2025

De Efteling houdt vertrouwen in Caro, de theatershow die sinds 2018 wordt opgevoerd in het Efteling Theater. Tot nu toe werden tickets verkocht voor voorstellingen tot eind december 2024. Deze week is de productie verlengd tot eind 2025.

Online zijn nu toegangsbewijzen verkrijgbaar voor 177 verschillende voorstellingen in 2025, tussen 2 januari en 31 december. In de meeste gevallen speelt Caro om 18.30 uur. Op zondagen en in schoolvakanties worden soms andere tijden gehanteerd.

Caro is met name bedoeld voor verblijfsgasten, zodat zij ook na sluitingstijd van het attractiepark iets te beleven hebben. Wie overnacht in een Efteling-accommodatie, betaalt momenteel 12,50 euro voor een kaartje. Abonnementhouders zijn 19,88 euro kwijt, reguliere tickets kosten 26,50 euro.



Acrobatiek

Omdat er nauwelijks in gesproken wordt, is de 75 minuten durende productie ook geschikt voor een internationaal publiek. De show volgt het levensverhaal van hoofdpersonage Oscar, met muziek, dans en acrobatiek. Eén van de hoogtepunten is een watergordijn in het plafond.