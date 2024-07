Efteling

Nieuw in de Efteling: waterspeeltoestel bij De Vliegende Hollander

De Efteling zorgt deze zomer voor extra verkoeling bij De Vliegende Hollander. Op het plein voor de achtbaan is vandaag een nieuw waterspeeltoestel in gebruik genomen, in de stijl van de VOC-attractie. Aan een grote mast met een stuurwiel hangen vier emmers. Bezoekers kunnen een nat pak halen door aan een touw te trekken.

Steeds wordt namelijk één van de emmers gevuld met water, maar passanten weten vooraf niet welke. Het idee is dat vier personen onder de emmers gaan staan, om ze vervolgens te laten omkiepen. Eén van hen krijgt een klets water over zich heen.

De naamloze toevoeging - een prototype - is onderdeel van het zomerseizoen, vertelt een woordvoerder. "Uit ons tevredenheidsonderzoek bleek vorig jaar dat er vanuit gasten grote behoefte is aan waterplezier", zegt hij. Het concept lijkt aan te slaan. "We zien dat kinderen net zo lang blijven trekken aan de touwtjes tot ze nat worden."



Rijmpje

Een bord met een rijmpje legt de werking uit. De tekst luidt als volgt: "Zie deze vier emmers bovenin de mast. Eén is gevuld met water, dus opgepast! Het water valt op één van deze plekken. Durf jij aan het touw boven je te trekken?" Daaronder staan rijmende vertalingen in het Engels, Duits en Frans.