Disneyland Paris

Disneyland Paris laat bezoekers 15 euro betalen voor gegarandeerde zitplek bij Frozen-show

Geen zin om lang in de rij te staan bij de Frozen-show in Disneyland Paris? Vanaf morgen, woensdag 10 juli, kunnen bezoekers 15 euro afrekenen om gegarandeerd een zitplaats te krijgen. Ze hoeven dan niet bang te zijn dat het theater vol is en ze onverrichterzake moeten afdruipen.

Hetzelfde systeem wordt al langer toegepast bij drie andere theatervoorstellingen: The Lion King: Rhythms of the Pride Lands, Mickey and the Magician en Together: A Pixar Musical Adventure. Verder zijn er voor 19 euro vip-plekken bij Disney Stars on Parade en de dagelijkse vuurwerkshow rond sluitingstijd.

Bij Frozen: A Musical Invitation vraagt men dus 15 euro. Wie interesse heeft, kan de tickets aanschaffen via de officiële Disneyland-app. Het aantal betaalde plaatsen is beperkt. De Frozen-show wordt opgevoerd in het theater Animation Celebration, gelegen in het Walt Disney Studios Park.



Ervaring optimaliseren

Disney benadrukt in een verklaring dat de show gratis blijft voor mensen die op tijd in de rij staan. "Het aanbieden van gegarandeerde toegang tot Frozen: A Musical Invitation is onderdeel van onze blijvende inzet om onze gasten de mogelijkheid te bieden hun ervaring te optimaliseren en hun dag vooraf te plannen", luidt de uitleg.