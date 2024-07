Attractie- en Vakantiepark Slagharen

College voor Rechten van de Mens bekritiseert Slagharen: oud beleid was discriminerend

Attractiepark Slagharen hanteerde het afgelopen jaar een discriminerend mindervalidenbeleid. Tot die conclusie komt het College voor Rechten van de Mens. Een ontevreden bezoeker stapte naar de instantie uit onvrede over de regels. Het Overijsselse pretpark heeft het beleid voor personen met een beperking inmiddels aangepast.

De klager heeft autisme en wil om die reden niet lang in een wachtrij staan met prikkels om zich heen. Vorig jaar kreeg hij te horen dat hij voortaan altijd een begeleider mee moest nemen. Een individueel pretparkbezoek zat er sinds augustus 2023 niet meer in. Volgens het College overschreed Slagharen daarmee een grens.

"Attractie- en Vakantiepark Slagharen heeft verboden onderscheid gemaakt op grond van handicap of chronische ziekte", luidt de conclusie in de uitspraak. Slagharen gaf ter verdediging aan dat de regels niet discriminerend bedoeld waren en dat ze er alleen waren om de veiligheid te garanderen.



Niet onderzocht

Daar gaat het College niet in mee: het attractiepark heeft destijds niet onderzocht wat de gevolgen voor de veiligheid zouden zijn als de bezoeker geen begeleider zou meenemen. Bovendien werd niet inhoudelijk gereageerd op suggesties voor oplossingen. Dat de regels nu alsnog zijn versoepeld, geeft aan dat het veiligheidsargument niet standhoudt.



Hoewel er inmiddels andere regels gelden, wilde de klager dat het College alsnog een uitspraak zou doen. Hij heeft naar eigen zeggen belang bij een oordeel, om te voorkomen dat andere pretparken in de toekomst vergelijkbaar beleid introduceren. Daarnaast ondervond de bezoeker een financieel nadeel: hij had maandenlang niets aan zijn abonnement. Nu kan hij aanspraak maken op een compensatie.



Niet aan verplichtingen voldaan

"Het College oordeelt dat verweerder in de periode van 1 augustus 2023 tot 26 april 2024 niet heeft voldaan aan de verplichtingen om zorg te dragen voor de algemene toegankelijkheid van de attracties in het park", zegt men over Slagharen.



Het parkmanagement heeft nog niet op de uitspraak gereageerd. De oordelen van het College zijn gezaghebbend, maar niet juridisch bindend: de organisatie kan geen straffen of maatregelen opleggen. Wel worden uitspraken altijd meegenomen in afwegingen tijdens rechtszaken.