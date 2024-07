Linnaeushof

Vijf nieuwe speeltoestellen in Linnaeushof, Europa's grootste speeltuin

De grootste speeltuin van Europa is uitgebreid met meerdere nieuwe speelelementen. Kinderpretpark Linnaeushof in Noord-Holland heeft vandaag vijf nieuwe speeltoestellen officieel in gebruik genomen. Het gaat onder andere om een grote airtrampoline met een diameter van 17,5 meter.

Daarnaast realiseerde Linnaeushof een kleinere kleutervariant van de airtrampoline, die in het teken staat van mascotte Bennie Broek als ridder. De andere drie toevoegingen zijn de ronddraaiende wip WeHopper, een dubbele schommel en een klimnetpyramide van ruim 8 meter hoog.

In totaal omvat het park ruim 350 attracties en toestellen, waaronder kabelbanen, waterfietsen en klimstructuren. Linnaeushof, geopend in 1963, is onderdeel van de Spaanse firma Aspro. Dat is de parkengroep van onder meer het Dolfinarium in Harderwijk en Deltapark Neeltje Jans in Zeeland.