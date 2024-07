Efteling: Danse Macabre

Video: kijk binnen in de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre

Efteling-fans hebben maanden naar dit moment uitgekeken: de onthulling van de binnenkant van Danse Macabre. De nieuwe griezelbeleving gaat pas over drieënhalve maand open, maar vandaag gunt de Efteling geïnteresseerden alvast een bijzonder kijkje in het attractiegebouw. Looopings kreeg de kans om rond te lopen in de middeleeuwse abdij.

Dat leverde een video op van ruim zes minuten. Een bezoek aan Danse Macabre draait om een spookspektakel in de vervallen kapel van de Abdij van Capelle van Kaatsheuvel, waar op 13 oktober 1876 een orkest spoorloos verdwenen is. In de wachtrij liggen de graven van de orkestleden. Eenmaal aangekomen in de kapel blijkt het behoorlijk te spoken. Een immens orgel is één van de blikvangers.

Op de klanken van de befaamde dodendans van de Franse componist Camille Saint-Saëns komen zes koorbanken al draaiend in beweging. Ze staan samen op een grote schijf die niet alleen kan draaien, maar ook kan kantelen, stijgen en dalen. Zo krijgen bezoekers alle hoeken en gaten van de kapel te zien, terwijl het decor tot leven komt en op verschillende plekken onheilspellende figuren verschijnen.



Animatronics

Die gedaantes - meerdere animatronics - waren tijdens de rondleiding nog niet zichtbaar: ze zijn verborgen in nissen, achter gordijntjes en muren. Sommige muren in de ruimte lijken gemetseld, maar zijn in werkelijkheid doeken die doorzichtig worden als er verlichting achter wordt geactiveerd. Hetzelfde effect paste de Efteling toe in de wachtrij van het oude Spookslot.







De Efteling maakte eerder al bekend dat verschillende elementen uit het Spookslot zouden terugkeren in Danse Macabre. Voorbeelden zijn kaarsenhouders in de vorm van vleermuizen en zogeheten Saters, mythische wezens. Oude waterspuwers zijn in een nieuw jasje gegoten, als dragers van de plafondbalken. Op bordjes aan de muren staan Latijnse termen, die samen de eerste regels van het symfonische gedicht Danse Macabre vormen.



64 geluidsboxen

Toeschouwers worden tot 6 meter omhoog gelift. Omdat ze de volledige kapel kunnen aanschouwen, moesten slimme manieren bedacht worden om de techniek te verbergen. Zo zijn 64 geluidsboxen verstopt in het decor, bijvoorbeeld in ramen en achter schilden. Bovendien ligt in de kelder een enorme subwoofer.







Daarnaast wordt gebruikgemaakt van meer dan honderd lichtarmaturen. Een deel ervan is verwerkt in de rand onder het plafond. Strategisch projectleider Tim Nusselein noemt het "de meeste immersieve Efteling-show ooit", mede dankzij "video en special effects". De hydraulische installatie van fabrikant Intamin is zes keer zo groot als die van Villa Volta.



Themavloer

Toen in april foto's van Danse Macabre uitlekten, stonden er nog steigers in de ruimte. Nu zijn bijna alle decorstukken af. Wel moet de themavloer van de schijf nog aangebracht worden en is de showverlichting nog niet definitief. Men experimenteert momenteel met een lichteffect waarbij schaduwen over het decor glijden. De banken missen nog rubberen zitjes en beugels.







Een rit gaat drieënhalve minuut duren. De Efteling belooft dat de attractie eindigt met een "verticale verrassing": de schijf zal volledig naar beneden zakken, richting de kelder. Daar bevindt zich een luguber tafereel dat tot nu toe nog nauwelijks in beeld kwam, met kaarsen en tientallen schedels. Wie bij de rondleiding een blik wierp tussen de vaste vloer en de schijf, kon er alvast een glimp van opvangen.