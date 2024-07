Efteling: Danse Macabre

Efteling onthult openingsdatum van Danse Macabre: Halloween 2024

De nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre gaat open tijdens Halloween. Wie niet bang is aangelegd, kan de middeleeuwse abdij betreden vanaf donderdag 31 oktober 2024. Dat maakt het attractiepark vandaag bekend. Er geldt wel een minimumlengte: bezoekers kleiner dan 1.20 meter mogen niet naar binnen.

In november vorig jaar kwam al naar buiten dat de Efteling rekende op een opening in oktober 2024. Dat gaat dus lukken. Zodra de poorten van de Efteling op 31 oktober 's ochtends opengaan, kan het grote publiek Danse Macabre ontdekken.

In de dagen voorafgaand aan de opening vinden al previews plaats. Zo is er op woensdag 30 oktober een evenement voor journalisten, fans en andere genodigden. Waarschijnlijk organiseert de Efteling ook iets voor abonnementhouders, maar daar geeft men op dit moment nog geen informatie over.



Adviesleeftijd

Niet iedereen is welkom in Danse Macabre. Bij de attractie wordt dezelfde minimumlengte gehanteerd als bij de Python, Vogel Rok en De Vliegende Hollander: 120 centimeter. Volgens de Efteling is de griezelbeleving geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. Dat is echter een adviesleeftijd: kinderen die jonger zijn maar wel voldoen aan de lengte-eis, zullen niet geweigerd worden.



"Halloween is niet per se iets dat bij de Efteling past", geeft Efteling-directielid Koen Sanders toe. "Maar we vonden het wel een geschikt moment om Danse Macabre te openen, omdat de hele wereld dan toch met griezelen bezig is." Het project loopt op schema: intern werd twee jaar geleden al gemikt op een opening op 31 oktober 2024.



Geen kettingzagen

Danse Macabre wordt "griezelen op een positieve manier", aldus Sanders. "Verwacht geen mensen die met kettingzagen achter je aan rennen." Volgens het directielid had de Efteling iets engs nodig door het wegvallen van het Spookslot. "We hebben tegen elkaar gezegd: wat missen we als het Spookslot er niet meer is? Dat is een griezelervaring, maar dan wel Eftelings griezelen."



Het ritsysteem van Danse Macabre is afkomstig van de bekende attractiebouwer Intamin uit Liechtenstein. Dat bedrijf had recentelijk veel last van technische problemen bij andere pas opgeleverde attracties, onder meer in het Limburgse Toverland en het Belgische Bellewaerde Park.



Testperiode

Toch maakt de Efteling zich naar eigen zeggen geen zorgen: tot nu toe loopt alles op rolletjes. Bovendien is zeer veel tijd gereserveerd voor een testperiode, om eventuele kinderziektes tijdig te kunnen tackelen. De kapel, waar de installatie van Intamin zich bevindt, is op dit moment voor ongeveer 80 procent af.