Efteling: Danse Macabre

Video: een rondleiding door de wachtrij van Danse Macabre in de Efteling

De Efteling onthult vandaag in één klap een heleboel geheimen over de nieuwe attractie Danse Macabre. Naast de bekendmaking van de openingsdatum en een eerste blik in de kapel, krijgen we ook een rondleiding door de toekomstige wachtrij. Die bestaat uit vier onderdelen: de Kruysgang, de Kruydentuyn, het Kerkhof en het Huyverwoud.

Maandenlang konden Efteling-fans de bouwplaats van Danse Macabre alleen van een afstandje bekijken, achter bouwhekken. Nu zien we eindelijk hoe het griezelgebied van 17.000 vierkante meter er van dichtbij uitziet, dankzij een ruim twaalf minuten durende video van Looopings. Daarin wordt een wandeltocht richting de vervallen abdij in beeld gebracht.

Bij de ingang vindt direct een splitsing plaats: reguliere bezoekers slaan rechtsaf, single riders volgen een shortcut naar het attractiegebouw. De Kruysgang is voorzien van overkappingen, die niet op het oorspronkelijke ontwerp stonden. Na de Kruydentuyn volgt een grote poort, met daarachter het Kerkhof.



Dirigent

Daar kunnen groepen straks eventjes vrij ronddwalen tussen de gedetailleerde grafstenen. Eén van de graven is van zangeres Cathérine Arbuste, een verwijzing naar Kate Bush. Een standbeeld van dirigent Joseph Charlatan ontbreekt nog, bij zijn mausoleum. Verder worden op de begraafplaats nog speciale effecten toegevoegd.







Achter het Kerkhof is een deel van de uitgangsmuur van het Spookslot blijven staan. Die beslissing werd pas op het laatste moment genomen, tijdens de sloop van de oude spookruïne. Ook andere Spookslot-elementen hebben hier een plek gekregen: we zien verschillende grafzerken die voorheen te vinden waren in een perkje bij de entree. In een boom hangen vleermuizen.



Houten brug

Een bospaadje leidt naar een gebogen houten brug, die uitkomt op de abdij. Het laatste gedeelte van de buitenwachtrij is overdekt. Een ander restant van het Spookslot - een deel van de ronde zaal uit de oude wachtrij - sluit aan op de nieuwe abdij. Drie dubbele deuren bieden toegang tot een duistere gang met stenen bogen, aangeduid met Romeinse cijfers.







Hier worden bezoekers verdeeld in zes groepen van achttien personen. Dat is het aantal personen per koorbank in de hoofdshow. Achter een langwerpig raam, waar nog een ornament voor komt te hangen, bevindt zich de controlekamer. Alvorens de groepen de kapel mogen betreden, wachten ze in een gangetje. Danse Macabre kent geen klassieke voorshow zoals Villa Volta, Baron 1898 of Symbolica, maar in zekere zin vervult de begraafplaats die rol. De volledige wachtrij is rolstoeltoegankelijk.



Oosterse Geest

Een geliefd Spookslot-onderdeel dat niet terugkeert, is de legendarische Oosterse Geest uit de wachtrij. Er zijn op dit moment geen plannen om het beeld opnieuw een plek in het park te geven. Daarnaast weet de Efteling nog niet zeker of Matroos Gijs, de Holle Bolle Gijs bij het Spookslot, elders in het park een tweede leven krijgt. Bij Danse Macabre komt in ieder geval een nieuw lid van de familie Gijs te staan.