Attractiepark Toverland

Toverland verwelkomt nieuw personage: Harry de hongerige waterdwerg

Een verkooppunt in Toverland staat in het teken van een nieuw personage: de hongerige waterdwerg Harry. Afgelopen zomer werd horecalocatie Smouldering Roast hernoemd naar Hungry Harry. Deze week verscheen het bijbehorende naambord, waarop Harry voor het eerst zichtbaar is.

Hij wordt afgebeeld als kok. Verder toont het bord de belangrijkste items op het menu: sandwiches en pulled burgers. Daaronder hangt een scherm waar bestelnummers op komen te staan. Bezoekers kunnen hun bestelling sinds kort ook online plaatsen.

Hungry Harry ligt naast bedieningsrestaurant The Flaming Feather, op een steenworp afstand van de huisjes in Waterdwarf Alley. Toverland-bezoekers zien daar hoe de groene dwergen leven, aan de hand van interactieve kijktaferelen.