Familiepark Mondo Verde

Attractiepark Mondo Verde reageert op beschuldigingen van dierenactivisten

Het Limburgse attractie- en dierenpark Mondo Verde heeft voor het eerst inhoudelijk gereageerd op de beschuldigingen van dierenactivisten. Eind mei kwam dierenrechtenorganisatie Bite Back met een 62 pagina's tellend rapport waarin beschreven wordt dat het slecht gesteld is met het dierenwelzijn in het park. De directie van Mondo Verde kan zich er niet in vinden.

Dat valt te lezen in een verslag van dertien pagina's, opgesteld door eigenaar Klaas van der Honing en zoon Herman van der Honing, aangevuld met bijna tweehonderd pagina's aan bijlages. Mondo Verde wil niet dat het document een-op-een gepubliceerd wordt. Journalisten mogen er wel uit parafraseren.

Men zegt de meeste stellingen te kunnen weerleggen. Toch heeft de ontstane onrust Mondo Verde geraakt, valt er te lezen. Het dierenbeleid is grondig tegen het licht gehouden, zo geeft het management aan. Mondo Verde belooft enkele zaken te zullen heroverwegen.



Misvattingen

Dat Bite Back het park niet in de gelegenheid stelde om te reageren, wordt betreurenswaardig genoemd. Daarmee hadden volgens Mondo Verde "onjuistheden en misvattingen" voorkomen kunnen worden. De dierenactivisten noemen bijvoorbeeld incidenten uit 2016, 2019 en 2020 "die allang zijn verholpen".



"Oude koeien", luidt de conclusie. Mondo Verde geeft per beschuldiging en incident aan wat er niet klopt. Er zou in meerdere gevallen sprake zijn van onjuiste cijfers en verkeerde conclusies. De beweringen worden gestaafd met uitspraken van de rechter en officiële overheidsdocumenten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.



Weersbestendig

In een handjevol gevallen zijn wel veranderingen nodig. Zo zegt het park het tijgerverblijf te zullen aanpassen, zodat de dieren meer beschut kunnen liggen. Ook wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om het buitenverblijf van de leeuwen meer weersbestendig te maken.



Op het gebied van panters erkent men dat er fouten zijn gemaakt bij de vergunningsaanvraag. Daarnaast betreurt de directie enkele onprofessionele Facebook-reacties, geplaatst door iemand die inmiddels niet meer bij Mondo Verde werkt.



Modderig

Bite Back maakte verder melding van honden die achter de schermen worden gehouden. Zij zijn echter eigendom van een externe partij. Bij extreme weersomstandigheden kan de ondergrond daar modderig worden, geeft Mondo Verde toe. In overleg met de eigenaar bekijkt het management welke verbeteringen nodig zijn.



Mondo Verde heeft ook een brief bijgevoegd die deze maand werd verstuurd aan Bite Back-advocate Daisy Delibes. Daarin gaat het over het verplaatsen van de leeuw Mannie. Hij werd verstoten uit de leeuwengroep in het park. Nadat een geplande verhuizing naar Irak niet doorging, is het nu de bedoeling om hem over te brengen naar dierentuin Faunaland Ancol in Indonesië.



Alternatieve locatie

Dierenactivisten zien dat niet zitten. Mondo Verde-directeur Van der Honing vraagt de advocate om uiterlijk 1 augustus met een alternatieve locatie te komen waar de leeuw heen zou kunnen. Het dier moet wel in een groep ondergebracht worden, onderdeel van een park dat gericht is op educatie en conservatie.