Efteling

Efteling gaat investeren in gebedsruimtes: 'Bewuste keuze op gebied van diversiteit en inclusiviteit'

De Efteling gaat de komende tijd investeren in het openen van gebedsruimtes. Dat valt te lezen in het jaarverslag van het attractiepark, waarin een hoofdstuk gewijd is aan diversiteit en inclusiviteit. Als onderdeel daarvan wil men gebedsplekken realiseren.

Kennelijk is er een stijgende behoefte van het publiek aan zulke locaties. Toen Walibi Holland in 2012 een gebedsruimte aankondigde, liet de Efteling nog weten "hooguit één of twee keer per jaar" een verzoek te krijgen van iemand die op een afgezonderde plaats wil bidden.

Tot nu toe werden bezoekers dan bijvoorbeeld naar een kamer in een eerstehulppost gestuurd. In de toekomst moeten er dus aparte gebedsplekken komen. "Bij nieuwe ontwerpen, of aanpassingen aan bestaande locaties, is het goed om als Efteling een bewuste keuze te maken op het gebied van diversiteit en inclusiviteit", staat in het jaarverslag.



Experts

"Hierbij vraagt de Efteling hulp van experts en wordt externe samenwerking ook op dit gebied geïntensiveerd. Deze experts helpen bij het maken van bewuste keuzes met zorgvuldig en een brede blik." Het gaat dan bijvoorbeeld om inclusieve attracties, verhalen, kleding en etenswaren, maar dus ook om gebedsruimtes.



"In de toekomst zal er vanuit deze pijler geïnvesteerd worden in gebedsruimtes en familietoiletten", luidt de letterlijke tekst in het jaarverslag. Waar de gebedsplaatsen moeten komen en wanneer ze geopend moeten worden, staat er niet bij.