Efteling

Efteling noteerde vorig jaar 221 bedrijfsongevallen en 96 onveilige situaties, maar geen ernstige incidenten

In de Efteling vonden vorig jaar meer dan tweehonderd bedrijfsongevallen plaats. Dat blijkt uit cijfers uit het meest recente jaarverslag van het Brabantse attractiepark. Het gaat louter om incidenten met personeelsleden. Er was echter geen sprake van ernstige ongelukken.

Onder die laatste categorie vallen gebeurtenissen met complex letsel, een dodelijke afloop of ziekenhuisopnames van 24 uur of langer. Wel waren er 26 "matige ongevallen", met medische observaties korter dan 24 uur of een bezoek aan de huisartsenpost.

Bovendien noteerde de Efteling 195 "lichte ongevallen", die ter plekke afgehandeld konden worden door de EHBO. Eind 2023 stond de teller op een totaal van 221 bedrijfsongevallen. Daarnaast werd het afgelopen jaar 96 keer een melding gedaan van een onveilige situatie op de werkvloer.



Acties ondernomen

"Deze situaties zijn nader geanalyseerd waarna gericht acties zijn ondernomen om ongevallen in de toekomst te voorkomen", aldus de Efteling. Overigens zijn de ongevalscijfers gedaald in vergelijking met 2022. Toen registreerde men 245 ongelukken met medewerkers: één ernstig incident, twintig matige ongevallen en 224 lichte ongevallen.



Het aantal onveilige situaties lag een jaar eerder wel lager, namelijk 65 stuks. Verder daalde het ziekteverzuim van 7,8 procent in 2022 naar 6,9 procent in 2023. 43 procent daarvan was psychisch verzuim, dus uitval door mentale of geestelijke klachten in plaats van fysieke problemen.



3194 mensen aan het werk

In de Efteling waren het afgelopen jaar 3194 mensen aan het werk, 3 procent meer dan in 2022. Toen had het Kaatsheuvelse sprookjespark nog 3098 werknemers. 79 procent heeft een vaste baan, 21 procent een bijbaan. De piek ligt in de zomermaanden. Dan zijn er drie keer zo veel arbeidskrachten nodig als in de rest van het jaar.