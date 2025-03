Puy du Fou España

Spaans themapark Puy du Fou bouwt nieuw openluchttheater voor ruim drieduizend personen

Het historische themapark Puy du Fou España neemt in 2025 een nieuw openluchttheater in gebruik. Bezoekers kunnen dit jaar kijken naar de volledig nieuwe productie El Tambor de la Libertad, gebaseerd op de Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog die plaatsvond tussen 1808 en 1814.

De 25 minuten durende voorstelling combineert acrobatiek, dans en speciale effecten. Het verhaal gaat over het verzet tegen de opmars tegen de troepen van Napoleon. 'Tambor' betekent drum.

Een nieuwe tribune biedt plaats aan 3016 personen toeschouwers. Het decor strekt zich uit over twee niveaus. Componist Fernando Velázquez is verantwoordelijk voor de soundtrack.



Spin-off

Puy du Fou España, geopend in 2021, is een Spaanse spin-off van het bekende Franse park Puy du Fou. Vorig jaar kwamen er 1,5 miljoen bezoekers, opvallend veel voor een relatief nieuw park. Het zomerseizoen start volgende week, op zaterdag 8 maart.



Men verwacht 1,7 miljoen bezoekers te kunnen trekken in 2025. Het is de bedoeling om de komende jaren te investeren in de bouw van drie themahotels. Ook hoopt men vóór 2028 een Romeins amfitheater te kunnen realiseren.