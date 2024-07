Attractiepark Toverland

Tv-makers PowNed blijven na sluitingstijd in Toverland: geen beveiliging te zien

Jonge tv-makers van de publieke omroep PowNed zijn onlangs urenlang blijven hangen in Toverland na sluitingstijd. Om niet betrapt te worden, besloten ze zich te verkleden. Dat is te zien in een uitzending van het online programma 6Pack. Hoewel het alarm afgaat, is de beveiliging nergens te bekennen.

In 6Pack zoeken Jeroen te Pas, Nanook van der Pol, Gaülli Stam, Donovan Snoyl, Tim Kanon en Ella Aafjes de grenzen op. Vier van hen doen een poging om na een dagje Toverland zo lang mogelijk in het park te blijven zonder gepakt te worden. Ze benadrukken meermaals hoe duur en druk pretparken tegenwoordig zijn.

"Pretparken zijn niet normaal duur en je staat tergend lang in de rij, dat vonden óók onze 6Packers", zo luidt de beschrijving. "Daarom proberen zij het maximale uit hun kaartje te halen: gewoon niet weggaan."



Levend standbeeld

Om niet op te vallen, verkleden Te Pas en Stam zich rond sluitingstijd als zwarte buizen. Daarvoor duiken ze een leeg eetkraampje in. Kanon wordt een levend standbeeld, Van der Pol trekt een groen camouflagepak aan. Snoyl staat ondertussen op de uitkijk, om de beveiliging in de gaten te houden.



Die is echter in geen velden of wegen te bekennen. Als de vier jongeren hun schuilplaats verlaten en het park gaan verkennen, kunnen ze probleemloos hun gang gaan. De pakken gaan uit en er wordt gedanst, gechild en geürineerd. Bij horecapunt Smouldering Roast klimt Stam onder een rolluik door, maar dan gaat het alarm af. De paniek slaat toe.



Expedition Zork

Uiteindelijk blijkt dat nergens voor nodig, want ook dan komt de bewaking niet ter plaatse. De programmamakers filmen hoe ze om 23.16 uur nog door het decor van waterbaan Expedition Zork lopen. Het avondbezoek sluiten ze af met een duik in de vijver van watershow Katara. Op welke manier de groep weer naar buiten is gegaan, wordt niet in beeld gebracht.



De uitzending is te bekijken via de website van de publieke omroep. 6Pack was een tv-programma met brutale jongeren, dat tussen 2003 en 2009 werd uitgezonden door MTV en SBS6. Deze zomer maakt het concept een comeback op de online kanalen van NPO3, wederom onder leiding van productiebedrijf CCCP.