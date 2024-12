Attractiepark Toverland

Foto's: Toverland installeert nieuwe lantaarns met vaandels in thema

De parkeerplaats van Toverland is iets sfeervoller geworden. Het Limburgse attractiepark heeft onlangs nieuwe lantaarns neergezet op het parkeerterrein, vormgegeven als blauw-gele pilaren met sierlijke ornamenten en een goudkleurig Toverland-amulet.

Sinds afgelopen week hangen er ook vaandels aan de lichtmasten. Daarop prijken winterse Toverland-taferelen, ter gelegenheid van winterseizoen Winter Feelings. Een woordvoerder zegt blij te zijn dat "de magie van Toverland nu nog nadrukkelijker aanweziger is".

"We zijn heel trots op deze nieuwe lantaarnpalen, omdat ze de parkeerplaats in echte Toverland-sferen brengen", meldt de voorlichter. "Zo begint het avontuur van de gasten al voordat ze door de poorten lopen."



Asfalteren

In april werd al duidelijk dat het pretpark zou investeren in verschillende veranderingen op de parking, waaronder het aanleggen van een extra rijbaan en het asfalteren van delen van P4. Sinds juli kost een parkeerticket 12 euro per dag in plaats van 10 euro.