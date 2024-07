Efteling

Efteling installeert nieuw misteffect in de Piraña

De opknapbeurt van Efteling-wildwaterbaan Piraña was nog niet helemaal af. Deze week is een extra effect in gebruik genomen, dat nog niet actief was bij de heropening op vrijdag 28 juni: extra mist in de vaargeul.

Ongeveer halverwege de attractie varen boten door een smalle, snelle stroom tussen hoge rotspartijen. Ze passeren een brug en een decorstuk dat de Efteling "een half afgebroken en lekkend aquaduct" noemt. De intensiteit van het water kan verschillen, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Daar hangt nu mist boven het water, zodat opvarenden de waterval en de spetters minder goed zien aankomen. Het zorgt bovendien voor een mysterieuze sfeer in het Inca-landschap. Eerder werd er al mist toegevoegd aan het begin van de boottocht, direct in de tunnel na het station.



Verbouwd

De Piraña is de afgelopen maanden voor 8 miljoen euro verbouwd. Naast een reeks technische aanpassingen kwamen er nieuwe rotsen, decorstukken en watereffecten. Bij de uitgang werd bovendien een souvenirwinkel gerealiseerd.