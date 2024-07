Puy du Fou (groep)

Puy du Fou kondigt plannen aan voor themapark in Engeland: investering van 355 miljoen euro

Het Franse bedrijf Puy du Fou, bekend van gelijknamige themaparken in Frankrijk en Spanje, wil een nieuw park openen in Engeland. De firma zoekt al langer naar plekken om een derde Europese themapark te bouwen. Nadat de Nederlandse provincie Drenthe en de Belgische deelstaat Wallonië afvielen, wordt nu uitgeweken naar het Verenigd Koninkrijk.

Puy du Fou hoopt een vestiging te kunnen realiseren in Cherwell, in de buurt van de plaats Bicester. De locatie is onderdeel van het Engelse graafschap Oxfordshire. Er is naar verwachting een investering van 300 miljoen pond mee gemoeid, zo'n 355 miljoen euro. Binnen tien jaar na de opening moet dat bedrag verdubbeld zijn.

Men heeft al een speciale website gelanceerd waarin de globale plannen uit de doeken worden gedaan: puydufouconsultation.co.uk. Puy du Fou belooft "spectaculaire historische shows en meeslepende ervaringen gebaseerd op de geschiedenis en cultuur van een land en zijn mensen", naar een voorbeeld van de bestaande parken in Frankrijk en Spanje.



Onderdompelen

Het doel is om "de rijke en kleurrijke geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk tot leven te brengen". "Bezoekers kunnen wandelen in een bosrijk park met schitterend aangelegde tuinen, waar ze zich kunnen onderdompelen in de Britse geschiedenis met zorgvuldig opgebouwde historische locaties."







Een kaart toont waar het park moet komen te liggen en op welke plekken de showlocaties, hotels en parkeerplaatsen gepland zijn. Deze maand vinden bijeenkomsten plaats waarin buurtbewoners worden bijgepraat over het project. Daarvoor is de partij Real Estate Communications ingeschakeld.



Impact

Buren hoeven volgens Puy du Fou niet bang te zijn voor geluids- of verkeersoverlast of het verloren gaan van lokale bosgebieden. "Het park wordt zo ontworpen dat de impact op onze omwonenden minimaal is." Plannen voor een Engelse vestiging kwamen bijna anderhalf jaar geleden voor het eerst naar buiten. Toen was er nog geen plaats gekozen.







Directeur Olivier Strebelle benadrukt in een verklaring dat Puy du Fou geen klassiek attractiepark is. "We hebben geen attracties of achtbanen, er zijn geen felle lampen. In plaats daarvan creëren we een authentieke, natuurlijke en historische omgeving in prachtige landschappen, die het decor vormen voor shows van wereldklasse en meeslepende culturele en historische ervaringen waar het hele gezin van kan genieten."



Luchthaven

Bicester ligt op een klein uur rijden van de luchthaven London Heathrow Airport. De initiatiefnemers verwachten zevenhonderd mensen aan het werk te kunnen zetten. Bovendien zou het project tweeduizend banen kunnen opleveren in de omgeving, dankzij de komst van honderdduizenden extra toeristen.



Overigens is Puy du Fou al vaker uitgeweken naar Groot-Brittannië. In 2016 creëerde men de spektakelshow Kynren bij Auckland Castle in County Durham, gelegen in het noordoosten van Engeland. Daar is echter sprake van één avondvoorstelling, niet van een volledig park. Kynren speelt dit jaar op alle zaterdagen van eind juli tot half september.