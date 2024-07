Efteling

Efteling was 1,8 miljoen euro kwijt aan niet-gerealiseerde attractie Grand Circus Balancé

De Efteling heeft het afgelopen jaar 1,8 miljoen euro afgeschreven vanwege het schrappen van een grote nieuwe attractie. Dat valt te lezen in het meest recente jaarverslag van de Efteling. Vorig jaar zijn de plannen voor de familieachtbaan Grand Circus Balancé definitief de nek omgedraaid. Dat had dus ook financiële gevolgen.

Grand Circus Balancé zou een grote rollercoaster in circusthema worden, gelegen in de buurt van het Efteling Hotel. Het project was al in een vergevorderd stadium: er lagen tientallen ontwerpen klaar en attractiebouwer Intamin was al druk bezig met de engineering. Uiteindelijk heeft de Efteling de stekker eruit getrokken.

Door de stikstofcrisis bleek het realiseren van de gigantische uitbreiding niet haalbaar. De kosten die de afgelopen jaren in het project gestoken zijn, zien we nu terug op de balans in het jaarverslag. "Er is 1,8 miljoen euro afgeschreven die reeds geïnvesteerd was in de ontwikkeling van een attractie maar door stikstofproblematiek niet gerealiseerd kon worden", valt erin te lezen.



Niet bevestigen

De informatie wordt vandaag aan het licht gebracht in een aflevering van Efteling-podcast Kleine Boodschap, waarin Martijn van der Werf, financieel specialist bij de Efteling, tekst en uitleg geeft over het jaarverslag. Hij kan niet officieel bevestigen dat de afschrijving inderdaad samenhangt met de circuscoaster: officieel heeft het park het bestaan van het project nooit erkend.



Van der Werf vertelt wel hoe zo'n afschrijving op de balans in het algemeen werkt. Hij legt uit dat de Efteling al geld kwijt is als projecten nog in de beginfase zitten. Dat zijn "projecten waarvan wel het voornemen is om het te gaan uitvoeren, maar waar nog heel veel stappen voor te zetten zijn voordat dat daadwerkelijk zover komt".



Weggegooid geld

"In het begin zitten daar bijvoorbeeld heel veel eigen uren in, van ontwerpers die daarmee bezig zijn of bureaus die daarvoor iets kunnen engineren of uitwerken." Nu het achtbaanplan niet doorgaat, zien we dat terug in de boekhouding. "Dat noemen wij thuis weggegooid geld", concludeert podcastpresentator Tim Hinssen.



Van der Werf trekt de vergelijking met het ontwikkelen van een nieuwe auto, die nog vóór het productieproces geannuleerd wordt. "Dan heb je al wel kosten gemaakt aan de uiterlijke tekeningen en aan de technische ontwerpen." De facturen daarvoor staan dan op de balans. "Maar opeens blijkt dat die auto helemaal niet daadwerkelijk gebouwd gaat worden. Dan moet je dat alsnog ergens een keer door de winst- en verliesrekening laten zakken."



2027

Na het annuleren van Grand Circus Balancé zijn de ontwerpers van de Efteling terug naar tekentafel gestuurd. Directeur Fons Jurgens heeft aangekondigd dat de bouw van een alternatieve invulling waarschijnlijk pas in 2027 zal starten. Tot die tijd investeert men in het huidige park, met onder andere Danse Macabre in 2024 en het Efteling Grand Hotel en De Prinses op de Erwt in 2025.