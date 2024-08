Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen zet negentien showliedjes online

De muziek uit Attractie- en Vakantiepark Slagharen is vanaf vandaag overal online te beluisteren. Het Overijsselse pretpark heeft in één keer negentien eigen liedjes gepubliceerd op Spotify en andere streamingdiensten, waaronder Deezer en Apple Music. Ze zijn afkomstig uit de theatervoorstellingen, straatacts en parades in het resort.

Voor de producties wordt al jaren samengewerkt met Aniba Entertainment uit Amsterdam. Slagharen kondigde begin 2022 aan dat er plannen waren om de nummers online te zetten. Tweeënhalf jaar later is het eindelijk zover. Er kwamen op veler verzoek drie digitale albums: Randy en Rosie Liedjes, Red Bandit Liedjes en Seizoensliedjes.

Het album dat in het teken staat van de wasberen Randy Rosie bevat twaalf tracks: Het Randy en Rosie Lied, Welkom In Mijn Saloon, In Het Circus, Doe Mij Maar Na, De Jongens Tegen De Meiden, Yipie Yipie Aye, Het Echo Lied, Bi Ba Boe Niet Bang, Het Disco Lied, Ik Ben Wishaka, Groei Groei Groei en Het Lijkt Wel Magie.



Scary Prairie

Boevenbende Red Bandits wordt vertegenwoordigd door de drie liedjes Wij Zijn Red Bandits, Handen Omhoog Of Ik Schiet en Boen Boem Boem Kaboem. Tot slot verschenen vier nummers gemaakt voor seizoensfestivals als Kerstmis en Halloween: Spring, Doe Een Wens, Scary Prairie en Het Is Kerstmis.



De albuminformatie laat zien dat de muziek is geschreven en gecomponeerd door Jeffrey Erens en Pieter van Schooten. Erens regisseert ook shows voor Slagharen. Nog niet alle Slagharen-soundtracks zijn uitgebracht. Zo missen nummers Een Red Bandit Zijn en Zo Zomerzon. Ook de muziek van de parades en de avondshows Ameezing Bingo, Family Game Show, Saloon Quiz en Super Bingo ontbreekt.