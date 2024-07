Efteling

Video: Zeven Geitjes zitten in het donker door stroomproblemen Efteling

De Zeven Geitjes in de Efteling kampen met elektriciteitsproblemen. In een filmpje op social media is te zien hoe de bekende sprookjesfiguren meermaals in het donker komen te zitten door het uitvallen van de stroom. De verlichting gaat in korte tijd meermaals uit en weer aan.

Ook de muziek, de geluidseffecten en de bewegingen vallen voortdurend uit. Zodra de stroom terugkeert, komt het tafereel weer tot leven. Dan is ook het gemekker van de geitjes opnieuw te horen. De beelden zijn zondagavond gemaakt. "Energiecrisis", schrijft de maker op X.

De oorzaak is onduidelijk. Een jaar geleden gebeurde iets soortgelijks op de parkeerplaats van de Efteling. Door problemen met de aansturing van elektriciteit gingen lantaarns, spots en andere lampen op het parkeerterrein steeds aan en uit. In mei plaatste de Efteling twee megabatterijen op het parkeerterrein om het stroomnetwerk te ontlasten.



Ganzenborden

Het sprookje van De Wolf en de Zeven Geitjes is sinds 1973 aanwezig in het Sprookjesbos. Voorbijgangers zien zes geitjes in hun woonkamer ganzenborden. De zevende heeft zich verstopt in de klok. Buiten aan de deur staat de wolf. Verderop is de moeder van de geitjes onderweg naar de markt.