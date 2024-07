Efteling

Politie neemt drone van Efteling-fan in beslag: 'Ik deed niks fout'

De politie heeft het werk van een bekende dronepiloot aan banden gelegd. Efteling-liefhebber Nick Ringelberg vliegt regelmatig met zijn drone boven het attractiepark in Kaatsheuvel. Afgelopen maand grepen de Efteling-beveiliging en de politie in. Naar eigen zeggen hield hij zich volledig aan de Europese regels.

Op maandag 24 juni was de dronevlieger opnames aan het maken achter de Efteling, bij vakantieverblijf Villa Pardoes. Daar kwam een boze Efteling-bewaker naar hem toe. "Een agressieve man die schold en schreeuwde dat ik boven een no-flyzone aan het vliegen was", vertelt Ringelberg aan Looopings.

"Onzin natuurlijk, ik ken de dronewetgeving en ik weet precies waar ik wel en niet mag vliegen en wanneer." Toch haalde de beveiliger de politie erbij. De Efteling-medewerker was volgens de dronepiloot niet geïnteresseerd in een uitleg. "Alles was erop gericht om de drone zo snel mogelijk in beslag te laten nemen, zonder te luisteren naar wat ik te zeggen had."



Bewijsmateriaal

Ook de toegesnelde agent had geen oor voor juridische argumenten: hij vertelde dat Ringelberg verdacht werd van een strafbaar feit en dat de drone als bewijsmateriaal meegenomen zou worden. "Vervelend, want ik deed niks fout." Later bleek waar de droneprofessional van verdacht wordt: zodanig aan het luchtverkeer deelnemen dat personen of zaken in gevaar worden gebracht. Details ontbreken.



Ringelberg vloog de afgelopen jaren bijna wekelijks bij het sprookjespark. De beelden deelt hij onder andere op Instagram. Ze worden ook regelmatig gebruikt in Looopings-artikelen. "Veel mensen denken dat drones verboden zijn bij de Efteling, maar dat is niet waar. Europese regels staan bepaalde vluchten toe, uiteraard rekening houdend met mensenmassa's en een no-flyzone boven een deel van het terrein. Ik let daar altijd op."







Pesten

Voorlopig is de dronevlieger het apparaat kwijt. Hij nam een advocaat in de arm en diende een klacht in tegen de agent die zijn drone heeft afgepakt. Pas op 21 augustus staat een verhoor gepland. "Ik zie dat als pesten en tijdrekken. Ik vermoed dat ze gewoon aan het zoeken zijn naar een strafbaar feit en niks kunnen vinden."



Een politiewoordvoerder noemt de zaak in gesprek met Looopings "een lastige casus". "Dat komt vooral omdat de wetgeving in het algemeen niet helemaal sluitend en duidelijk is." De politiemedewerker die de zaak behandelt, heeft de luchtvaartautoriteit en een officier van justitie om advies gevraagd. Op dit moment is de agent op vakantie. Daarom komt er voorlopig geen uitsluitsel.



Protocol

Een voorlichter van de Efteling geeft aan dat het park beschikt over een dronedetectiesysteem, omdat sprake is van een beveiligd gebied. "Als we een drone detecteren boven ons terrein, waar gasten en medewerkers rondlopen, is het protocol dat de beveiliging de dronepiloot aanspreekt en de politie inschakelt."



Dat gebeurt dus in alle gevallen, ook als de regels niet overtreden worden. Volgens de Efteling gaat het om een voorzorgsmaatregel. "De veiligheid van ons gasten en medewerkers staat bij ons namelijk op de eerste plaats." De woordvoerder wil niet ingaan op de inbeslagname. "Daar staan wij los van." Ook over de agressieve houding van de beveiliger wil hij niks kwijt.