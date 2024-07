Plopsaland Resort Belgium

Plopsaland opent zomerbar in Piet Piraat-zone: vier cocktails op de kaart

Plopsaland De Panne heeft het zomerseizoen afgetrapt met de opening van een cocktailbar: Beach Bar Palerimos. In het Piet Piraat-themagebied kunnen bezoekers deze zomer hapjes en drankjes bestellen, waaronder nacho's en vier verschillende cocktails.

De naam Palerimos is een verwijzing naar het Studio 100-liedje Piet Piraat Is Op Vakantie. Daarin zingt hij: "Hijs de zeilen, licht het anker, gooi de trossen los, ga je mee Piet Piraat naar Palerimos? Dat is een eiland ver van hier midden in de zee. Neem je vader, moeder, vriendjes en vriendinnetjes maar mee."

Het barretje bevindt zich bij de SuperSplash in de Piratenzone, pal naast restaurant Piratengrill. Plopsaland heeft daar gezorgd voor een strandsetting met ligstoelen en exotische planten. De vier cocktailopties zijn whiskey sour, espresso martini, pornstar martini en strawberry daiquiri. Ze kosten 12 euro per stuk.



Veganistisch

Verder serveert men diverse soorten frisdrank, bier en wijn. De bar is dagelijks geopend van 12.00 uur tot sluitingstijd van het park. Op zomeravonden klinken er zomerse beats. Het assortiment van de Piratengrill zelf is ook vernieuwd. Daar staan nu spareribs, kipstukken en vis op het menu, steeds inclusief friet en koolsla. De kip is ook veganistisch verkrijgbaar.