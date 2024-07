Kermis

Heftige kermisattractie na jaren terug in Nederland

Een klassieke thrillride is na jaren afwezigheid teruggekeerd op de Nederlandse kermis. Kermisfamilie Straub reist sinds kort rond met de Move-it: een draaiende en kantelende arm waar twee hangende gondels aan bevestigd zijn. Passagiers gaan meermaals over de kop. In totaal zijn er achttien zitplaatsen.

Om die reden heet het attractietype, ontwikkeld door de Nederlandse fabrikant KMG, move-it 18. De ride stamt uit 1997. Sindsdien stond de heftige machine al enkele keren in Nederland, maar de afgelopen jaren bevond de Move-it zich in het buitenland. Nu is de attractie terug in ons land, met een ander uiterlijk dan voorheen.

Anno 2024 oogt de constructie groen en paars. Op de achterwand is de benaming Torsion zichtbaar, maar de attractie wordt uitgebaat onder de noemer Move-it. Na een première in Rhenen ging de Move-it naar de Mega Kermis Uden, die nog duurt tot en met zondag 28 juli.