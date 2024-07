Wildlands Adventure Zoo Emmen

Gemeente Emmen wil parkeerterrein Wildlands overnemen: rechtszaak tegen Q-Park

De gemeente Emmen is van plan om het parkeerterrein bij dierentuin Wildlands in eigen beheer te nemen. Op dit moment beschikt het Drentse dierenpark niet over een eigen parkeerplaats. Bezoekers kunnen hun auto wel kwijt op een terrein van de externe firma Q-Park - P-Zuid - voor 10,25 euro per dag.

Daarvoor heeft Q-Park jaren geleden een contract afgesloten met de dierentuin, die het terrein in erfpacht heeft. Het contract loopt in juni 2025 af, maar Q-Park heeft al aangekondigd niet te willen vertrekken. Daarom bereidt de gemeente Emmen een rechtszaak voor, weet RTV Drenthe.

De gemeente, die de andere parkeerplaatsen en parkeergarages in het centrum al beheert, wil naar eigen zeggen "scherper de regie voeren en een lijn trekken wat betreft het eigen parkeerbeleid". Volgens Q-Park is sprake van een "verschil van inzicht" wat betreft het lopende contract. Men wacht het oordeel van de rechter af.



Tarieven

Wildlands Adventure Zoo Emmen is sinds 2018 volledig eigendom van de gemeente. Jaren geleden waren Emmen en Q-Park ook al verwikkeld in een juridisch conflict, toen over de parkeerkosten. De uitbater vond de gehanteerde tarieven te laag, maar de gemeente gaf geen toestemming voor een prijsverhoging. Uiteindelijk kreeg de gemeente gelijk.