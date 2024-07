Holiday Park Germany

Duits Plopsa-park opent twee attracties in nieuw themagebied

De eerste fase van een nieuw themagebied in Holiday Park Germany is zo goed als af. Vanaf vandaag kunnen bezoekers van het Duitse Plopsa-pretpark twee attracties uitproberen die in het teken staan van koala Blinky Bill.

Dat zijn de draaiende bus Greenville Bus en het zeepkistenparcours Blinky's Seifenkisten. Beide rides werden geleverd van de Italiaanse firma Zamperla. Het gaat om een testfase: de decoraties moeten nog afgewerkt worden.

Het kindergedeelte naast achtbaan Expedition GeForce, op de plek van het voormalige parkdeel Base Camp, wordt volgend jaar uitgebreid met een jeep safari. In hetzelfde jaar opent Holiday Park een Smurfen-darkride en een familieachtbaan rond een weerwolf.



Studio 100 Animation

Blinky Bill is een koala die voor het eerst voorkwam in een kinderboek uit 1933. In de loop der jaren verschenen en verschillende films en series rond het personage. In 2015 bracht Studio 100 Animation de speelfilm Blinky Bill: The Movie uit. Later volgde de animatieserie The Wild Adventures of Blinky Bill.