Efteling

Stoomtrein Efteling hoeft niet meer wekelijks dicht: tweede locomotief in bedrijf

De Efteling hoeft de Stoomtrein niet meer elke week te sluiten. Vanwege een tekort aan locomotieven was de klassieke attractie de afgelopen maanden regelmatig buiten gebruik. Dankzij het repareren van de locomotief Moortje kan de trein weer dagelijks rijden.

Moortje staat nu op het spoor samen met de loc Trijntje. Laatstgenoemde locomotief staat noodgedwongen één dag per week stil, omdat de ketel dan moet afkoelen voor een schoonmaakbeurt. Bij gebrek aan Moortje was een sluiting tot nu toe de enige optie.

Nu is er dus een back-up. Op dagen dat beide locomotieven actief zijn, is de wachttijd significant korter dan voorheen. Er bestaat een derde locomotief met de naam Aagje, maar die is al jaren buiten bedrijf vanwege problemen met de stoomketel.



Elektrisch

De Efteling heeft aangekondigd dat de Stoomtrein in de toekomst elektrisch wordt. Komende winter introduceert men de eerste door stroom aangedreven loc. "Om de nostalgische ervaring van een ritje in de stoomtrein zo veel mogelijk te benaderen, zullen showeffecten worden toegevoegd", liet men weten in april.