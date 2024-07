Efteling

Naar Europa-Park met je Efteling-abonnement? Voucher ophalen niet meer nodig

Efteling-abonnees hoeven niet langer een voucher op te halen als ze gratis naar Europa-Park willen. Abonnementhouders van het Kaatsheuvelse attractiepark mogen één keer per kalenderjaar gratis naar binnen bij het grootste pretpark van Duitsland. Voorheen was het noodzakelijk om vooraf een speciale voucher aan te vragen.

Dankzij een technische aanpassing is dat niet meer noodzakelijk. Tegenwoordig kan een abonnementspas namelijk toegevoegd worden aan de Efteling-app. Op die manier kunnen medewerkers van Europa-Park controleren of een pas nog geldig is, zonder dat de Efteling daarvoor een apart document hoeft in te vullen.

"Zodra je je abonnement in de Efteling-app kunt laten zien, is het niet langer nodig om een voucher op te halen bij de Gastenservice", zegt de Efteling er zelf over. Wie de Efteling-app niet gebruikt en alleen een fysieke pas heeft, dient nog wel eerst een voucher te regelen. Daarop noteert de Efteling dan de geldigheidsdatum.



79,50 euro

De reguliere entreeprijs van Europa-Park bedraagt dit jaar maximaal 79,50 euro. Een Efteling-abonnement is goed voor korting of gratis toegang bij enkele tientallen dagattracties Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Zweden.