Efteling

Efteling kiest voor nieuwe straatlantaarns in thema: verschillende varianten

De Efteling heeft de afgelopen maanden nieuwe straatverlichting geïntroduceerd. In het verleden waren in grote delen van het park dezelfde lantaarns te vinden. Die zijn recentelijk verwijderd voor groot onderhoud. Sinds kort hebben verschillende parkdelen hun eigen thematische lantaarns.

Er kwamen drie verschillende nieuwe ontwerpen, geïnspireerd op de Wereld van Sindbad in Reizenrijk, Symbolica in Fantasierijk en tot slot Ruigrijk. Ze zijn in de zomermaanden gefaseerd geïnstalleerd. Inmiddels is het project afgerond. Rond de Pagode in Reizenrijk stonden al lantaarns in thema.

Tijdens de ombouw zorgde de Efteling voor betonblokken met houten palen en prikkabel op de paden. Bij het bepalen van de locaties van de nieuwe lantaarns is rekening gehouden met een interne wijziging: het Kinderspoor hoort tegenwoordig bij Reizenrijk in plaats van Ruigrijk. Daarom staat daar nu Reizenrijk-lampen.