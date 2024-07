Kermis

Eigenaar gigantische kermisachtbaan beschuldigt collega's van sabotage

De eigenaar van de grote Duitse kermisachtbaan Höllenblitz ligt onder vuur. Collega-exploitanten beschuldigen Willi Ottens van tekortkomingen op het gebied van veiligheid. Zo zou er bij Höllenblitz sprake zijn van verroeste en kapotte onderdelen, meldt dagblad Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

De Duitse krant sprak met verschillende exploitanten die aangeven dat de veiligheid van Höllenblitz niet op orde is. Eigenaar Ottens slaat in een reactie terug door te beweren dat hij het slachtoffer is van een lastercampagne. Er is sprake van "een oorlog onder kermisexploitanten", zegt hij.

"Ik gebruik geen onderdelen die defect zijn", vult de kermisondernemer aan. "Soms komen kleine beschadigingen voor, maar dit wordt dan professioneel gelast." In juni vorig jaar werd nog voor 70.000 euro aan koperkabels gestolen van Ottens. Sabotage, concludeert de kermisman.



Oktoberfest

Vorig jaar botsten twee treinen van Höllenblitz op elkaar tijdens het beroemde Oktoberfest in München. Meerdere passagiers raakten gewond. Vervolgens bleef de attractie tijdelijk gesloten. Van donderdag 1 tot en met zondag 11 augustus staat de rollercoaster op de Cranger Kirmes, één van de grootste volksfeesten van Duitsland.