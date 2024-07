Phantasialand

Twee medewerkers Phantasialand verdacht van doodslag na fataal achtbaanongeluk

Twee personeelsleden van Phantasialand worden officieel verdacht van doodslag door nalatigheid. Aanleiding is een dramatisch ongeluk bij de lanceerachtbaan Taron in maart dit jaar, tijdens testritten. Een 42-jarige medewerker kwam om het leven toen hij werd aangereden door een trein van de rollercoaster.

Hij raakte dodelijk gewond aan zijn hoofd. De officier van justitie laat weten dat de verdachten - twee mannelijke collega's - vermoedelijk de veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van arbeidsongevallen hebben genegeerd. Er zou sprake zijn geweest van menselijke fouten. Er loopt nog een onderzoek.

Mogelijk hebben de verdachten het verzuimd om een speciale meldtoon te activeren bij een testrit. Dat geluid waarschuwt aanwezig personeel voor een naderende achtbaantrein. Het slachtoffer was naar verluidt bezig met het controleren van de remmen toen het incident plaatsvond.



Diep gat

De overleden man was een ervaren en populaire werknemer. Hij zou zelfs betrokken zijn geweest bij de bouw van Taron. Bij de seizoensstart werd uit respect drie minuten stilte gehouden. Het Duitse pretpark liet weten dat het voorval "een diep gat heeft geslagen in de Phantasialand-familie".