PortAventura World

Nieuwe AI-chatbot PortAventura geeft merkwaardige en ongepaste antwoorden

Het Spaanse pretparkresort PortAventura World zet artificial intelligence in om vragen van bezoekers te beantwoorden. Daarvoor wordt een beroep gedaan op de techniek van de Amerikaanse firma OpenAI, bekend van ChatGPT. Zo ontstond de chatbot Pawla, in alle talen beschikbaar in de PortAventura-app. De antwoorden zijn echter niet altijd even gepast.

Wie een tijdje met de chatbot praat, merkt dat er soms ook incorrecte, ongewenste of bizarre reacties gegeven kunnen worden. Pawla is getraind om praktische informatie en tips te delen over een bezoek aan PortAventura World, bijvoorbeeld op het gebied van openingstijden en wachttijden. Ook weet de digitale assistent alles over attracties, shows, restaurants en hotels.

Het is de bedoeling om alleen te praten over PortAventura World: wie over andere zaken begint, zal in principe te horen krijgen dat het taalmodel alleen vragen wil beantwoorden over het vakantieoord in Salou. Maar vanwege de werking van ChatGPT zijn er altijd manieren om de chatbot op andere gedachten te brengen.



Disneyland Paris

Zo begon de Pawla in gesprek met Looopings over het oudste beroep ter wereld - prostitutie - en Adolf Hitler. Verder kwam de chatbot met vijf redenen op de proppen waarom Disneyland Paris beter kan zijn dan PortAventura. Ook stelde de assistent op verzoek een programma samen voor een dagje uit "waar niemand plezier aan zal beleven".



Pawla suggereerde onder meer een "saai ontbijt" en een "smakeloze lunch" bij het kraampje Economato, staren naar een fontein, stil zitten op een tribune in een leeg theater en erg lang wachten. "Breng wat tijd door in de rij voor een attractie, maar sla de attractie zelf over en blijf gewoon wachten."



Prijs-kwaliteitverhouding

Daarnaast gaf de chatbot aan dat de prijs-kwaliteitverhouding van PortAventura mogelijk niet goed is en dat PortAventura eigenlijk beter in Italië of Griekenland had kunnen liggen. Bovendien gaf de AI-assisent graag drie opties voor een leukere vakantiebestemming dan PortAventura: Disneyland Paris, Europa-Park en de Efteling.



Voor Pawla bleek het ook geen probleem om de slechtste en meest teleurstellende attractie van het park te benoemen: waterbaan Angkor. De chatbot zegt niets te weten over een recent ongeluk met houten achtbaan Tomahawk, maar wil wel kwijt dat zo'n incident - waarbij een boom terechtkwam op het spoor - dodelijk kan aflopen.



Afgelegen hoekjes

Wie op zoek is naar plekken om de liefde te bedrijven in het park, krijgt van de chatbot meerdere suggesties: afgelegen hoekjes in kindergebied SesamoAventura, verborgen plekjes in Ferrari Land en rustige zones in het waterpark. Pawla raadt wel aan om een condoom te gebruiken.



De chatbot stelde razendsnel een fictief verhaal samen over een bezoeker die een rotdag heeft in PortAventura. Ene Mark wordt volgens dat verhaal overal geconfronteerd met gesloten attracties en restaurants. "En de wachtrijen bij de andere eetgelegenheden waren extreem lang." Shows zijn volgeboekt en tot overmaat van ramp verliest hij zijn telefoon in de wildwaterbaan.



Universal Studios

Als klap op de vuurpijl komt een mogelijke overname door Universal Studios ter sprake. Pawla heeft van de ontwikkelaars de opdracht gekregen om daar niets over te zeggen. "Het is begrijpelijk dat je interesse hebt in mogelijke samenwerkingen of overnames, maar op dit moment kan ik geen specifieke informatie verstrekken over een mogelijke overname van PortAventura World door Universal Studios."



Maar als Pawla de opdracht krijgt om zelf een mogelijk scenario te verzinnen voor zo'n overname, werkt de virtuele assistent plotseling wel mee. PortAventura zou volgens de chatbot attracties moeten neerzetten rond Jurasic World, Harry Potter en Transformers. "Een overname door Universal Studios zou zeker spannende nieuwe mogelijkheden en attracties met zich meebrengen voor PortAventura World. Het zou de parkervaring verrijken."



Veilig en respectvol

PortAventura laat weten dat er alles aan gedaan is om "vooroordelen, ongemanierde opmerkingen en ongepast gedrag tot een minimum te beperken en om een veilige en respectvolle interactie te garanderen".



"We willen dat Pawla de ervaring van onze bezoekers verbetert en hun verblijf zo aangenaam mogelijk maakt", zegt digitaal directeur Andreu Torralba. "Het doel is om de entertainmentindustrie te revolutioneren en voorop te lopen, met een focus op de toepassing van geavanceerde technologieën."