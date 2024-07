Futuroscope Xperiences

Foto's: ontdek Aquascope, het nieuwe waterparadijs bij het Franse attractiepark Futuroscope

Bezoekers van het futuristische Franse attractiepark Futuroscope kunnen nu ook een duik nemen in een overdekt zwemparadijs. Afgelopen week opende Aquascope, een complex van ruim 6000 vierkante meter met waterglijbanen, een golfslagbad, een lazy river en andere waterattracties.

Net als in het bijbehorende pretpark is een belangrijke rol weggelegd voor technologie. "Door water en beeld te combineren, ontstond een revolutionaire waterbeleving", zegt een woordvoerster. Nadat eerder alleen digitale concepten naar buiten kwamen, zijn er nu ook foto's van het eindresultaat.

De ervaring draait om digitale kunst, videoprojecties, lichtshows en interactiviteit. Eén van de hoogtepunten is een heuse waterbioscoop. Voor de kleintjes zijn er onder meer een waterlabyrint, een muzikale grot en een zwembad met waterspelletjes. Op dagen met mooi weer kunnen badgasten gebruikmaken van een buitengebied.



Dertien glijbanen

Aquascope heeft een capaciteit van 1700 personen. In totaal zijn er dertien glijbanen, waarvan vijf voor jonge kinderen. Een hapje eten kan bij het restaurant Kobalt. Men wil jaarlijks 450.000 bezoekers naar het waterpark lokken.



"Futuroscope brengt een revolutie teweeg in de wereld van waterparken met een meeslepende ervaring die uniek is in Frankrijk", valt te lezen in een persbericht. Het doel van het 57 miljoen euro kostende project is om van de bestemming een vakantieresort te maken, waar gasten meerdere dagen kunnen verblijven. Eerder openden om die reden al een themahotel in ruimtestijl en een bungalowpark.