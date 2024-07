DierenPark Amersfoort

DierenPark Amersfoort moet opening Chimpanseevallei uitstellen: bouw loopt vertraging op

De opening van de nieuwe Chimpanseevallei in DierenPark Amersfoort wordt uitgesteld. Eigenlijk wilde de dierentuin het nieuwe chimpanseegebied van bijna 3 miljoen euro in de zomer in gebruik nemen. Nu spreekt men over het najaar. Op de bouwplaats is inmiddels het hoogste punt bereikt.

Een grote stalen netconstructie wordt met de hand vastgezet, tot 12 meter hoogte. Dat neemt meerdere weken in beslag. Met 1800 vierkante meter aan klim- en bewegingsruimte krijgt de chimpanseegroep van DierenPark Amersfoort bijna drie keer zoveel ruimte als voorheen.

Bij de presentatie van de plannen, in februari dit jaar, had het management er nog volop vertrouwen in dat bezoekers de uitbreiding in de zomer konden ontdekken. Door verschillende factoren, waaronder de late levering van bouwmateriaal, gaat dat niet lukken.