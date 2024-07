Efteling

Video: Max en Moritz doen scootmobielrace met Efteling-bezoeker

Wie is er sneller: Max - van Moritz - of een Efteling-bezoeker in een scootmobiel? Op die vraag hebben de bekende Efteling-bewoners deze week zelf antwoord gegeven. De kwajongens besloten een race te houden met een aanwezige senior.

Een komisch filmpje van een omstander laat zien hoe Moritz fungeert als scheidsrechter. Max heeft plaatsgenomen in een zelfgebouwde vliegmachientje. Na het aftellen neemt de scootmobiel direct een vlucht. De logge zeepkist van Max komt slechts mondjesmaat vooruit.

Max en Moritz zijn deze zomer dagelijks aanwezig op het plein bij de gelijknamige achtbaan. In de namiddag worden ze afgewisseld door de Anderberg Musikverein, samen met Frau Schmetterling en bakker Krümel. Volgens het achtergrondverhaal wordt een Duits bergdorpje geterroriseerd door de streken van de twee vlegels.