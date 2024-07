Leveranciers

Droom komt uit voor zingende pretparkfans: optreden bij achtbaanbouwer Vekoma

Voor twee jonge pretparkfans is een droom in vervulling gegaan. Brandon Dogger (17) en Twan Folbert (26) uit Almelo maken zelf pretparkliedjes voor hun YouTube-kanaal Rides4Life. Onlangs presenteerden ze een nummer over de Limburgse attractiebouwer Vekoma: een parodie op het Songfestival-nummer Europa van Joost Klein. Tot hun grote verbazing werden de jongens uitgenodigd om op te treden bij de fabrikant.

"We kregen een mail van Vekoma met de vraag of wij wilden optreden tijdens een zomerborrel in de fabriek", vertelt Dogger aan Looopings. Die kans grepen de fans met beide handen aan. Het werd "een dag waarvan we nooit hadden durven dromen". "We kregen eerst een uitgebreide rondleiding van ruim drie uur en vervolgens was het tijd om het podium op te gaan."

Daar brachten de twee hun Vekoma-lied ten gehore, met het refrein "Ik stap in Vekoma, rijd het tot ik doodga, Vekoma-a, Vekoma-a". "Natuurlijk zijn wij geen professionele zangers, maar dit was zo bijzonder", aldus Dogger. "We konden het pas geloven toen we ons hadden aangemeld bij de receptie."



Directrice

Het bezoek én het optreden zijn vastgelegd op video. Dogger en Folbert werden verwelkomd door Vekoma-directrice Anne-Mart Agerbeek en president-commissaris Har Kupers, die zelf ook meezongen en dansten op het lied. Als toegift volgden er ook nog enkele andere nummers.