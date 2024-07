Plopsaland Resort Belgium

Weer nieuwe namen voor Plopsa-resort in De Panne

De term Plopsa Resort Belgian Coast gaat weer verdwijnen. Enkele maanden geleden kreeg het Vlaamse Plopsa-resort één overkoepelende naam, waar het attractiepark, het waterpark, het theater en de verblijfsaccommodaties onder geschaard werden. Bij nader inzien kiest men toch andere benamingen voor het resort en de verschillender onderdelen.

In plaats van Plopsa Resort Belgian Coast wordt in de toekomst de naam Plopsaland Resort Belgium gehanteerd, bevestigt een woordvoerster aan Looopings. "Bij de woorden Plopsa en Belgian Coast was voor veel mensen niet duidelijk genoeg om welke locatie het precies ging", legt ze uit. "Daarom is nu gekozen voor meer onderscheidende namen."

Dat geldt ook voor het hotel, de camping en een toekomstig vakantiepark. Plopsa Hotel Belgian Coast wordt het Plopsaland Theater Hotel, een verwijzing naar het theaterthema van het hotelcomplex. Plopsa Camping Belgian Coast zal Plopsaland Basecamp gaan heten. Enkele themachalets rond bijvoorbeeld K3 en Kabouter Plop krijgen de titel Plopsaland Studio 100 Chalets.



Plopsaland Village

In de kerstvakantie opent een vakantiepark met bungalows, dat aanvankelijk de naam Plopsa Village Belgian Coast zou krijgen. In plaats daarvan is nu simpelweg gekozen voor Plopsaland Village. Het Proximus Theater - eerder Plopsa Theater - werd onlangs al omgedoopt tot Studio 100 Theater De Panne.



Het attractiepark en het waterpark blijven Plopsaland De Panne en Plopsaqua De Panne heten. Nieuwe logo's zijn op dit moment niet af: die worden de komende periode geproduceerd. Op een later moment werkt Plopsa officiële uitingen als websites en socialmedia-pagina's bij.