Plopsaland Resort Belgium

Nieuw zomer-evenement in Plopsaland: Studio 100 Festival Nights

In Plopsaland De Panne vindt deze zomer een nieuw evenement plaats. Op twaalf avonden in juli en augustus staan de Studio 100 Festival Nights op het programma, met extra entertainment én een vuurwerkshow. Het pretpark borduurt voort op het Studio 100 Festival dat afgelopen voorjaar geïntroduceerd werd.

Zo komen de fietsparade Studio 100 Festival On Wheels en de aansluitende Grand Finale Show niet alleen om 16.30 uur voorbij, maar ook om 19.00 uur. In het Plopsaland Theater Hotel treden om 20.30 uur de Plopsa Singers op, afkomstig uit het ensemble van de Studio 100-sprookjesmusical Sneeuwwitje.

Ter promotie van Sneeuwwitje zijn de acteurs uit de musical op alle speeldagen onderdeel van een speciale Sneeuwwitje Parade door het attractiepark. Verder is het Kermisplein van Samson & Marie om 18.00 en 21.00 uur het toneel van het Festival van Dans, een dansact op zomerhits van K3.



Festival in the Sky

Om 22.00 uur verschijnt de liveband Plopsa Stars op het Dorpsplein, met bekende Studio 100-hits in een modern jasje. De avonden worden afgesloten met het vuurwerkspektakel Festival in the Sky. Plopsaland zorgt ook voor een hoop meet-and-greets met Studio 100-personages.



Er zijn Festival Nights op alle woensdagen en zaterdagen tussen 20 juli en 28 augustus. De poorten blijven dan geopend tot 22.30 uur, al sluiten sommige attracties noodgedwongen eerder vanwege geluidsoverlast voor de buurt.