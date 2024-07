Avonturenpark Hellendoorn

Duikshow Avonturenpark Hellendoorn vernieuwd: verhaal rond nieuwe achtbaan

De duikshow in Avonturenpark Hellendoorn is vernieuwd. Deze zomer staat de High Dive & Stunt Show in het teken van de nieuwe achtbaan RidderStrijd. Het verhaal gaat over het dorpje Drakenburcht, waar de gemene draak Balagos verslagen is, maar een nieuwe draak haar opwachting maakt.

De valse draak Hellendra heeft de kroon van de koning gestolen. Enkele ridders - de duikers - hebben als taak om de kroon weer terug te brengen. Voor de stunts werd de firma Falcon Entertainment ingeschakeld. De presentatie is in handen van entertainer Willian Kleinjan.

Falcon Entertainment is deze zomer ook actief in Bobbejaanland. Het decor bestaat uit een grijs-bruine burcht en een bassin met een 25 meter hoge duiktoren. Na een generale repetitie op vrijdagmiddag draait de productie officieel sinds zaterdag.



Openluchttheater

De High Dive & Stunt Show staat op het programma tot en met zondag 1 september. Bezoekers van het Overijsselse pretpark kunnen de show in die periode dagelijks bekijken in het openluchttheater tussen RidderStrijd en wildwaterbaan Sungai Kalimantan. Het aantal zitplaatsen is beperkt.