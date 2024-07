Disneyland Paris

Nieuw ijsje in Disneyland Paris staat in het teken van Alice in Wonderland-attractie

Met een nieuw ijsje knipoogt Disneyland Paris naar een Alice in Wonderland-attractie. Tegenover Alice's Curious Labyrinth is vanaf nu een ijsje verkrijgbaar in de stijl van het doolhof: Glace Labyrinthe des Merveilles.

Het gaat om een hoorntje met vanille-ijs, kleurrijke sterretjes én verschillende kleine wegwijzers. De eetbare bordjes zijn gebaseerd op de Tulgey Wood-scène in Alice's Curious Labyrinth, waarin bezoekers alle kanten op gestuurd worden door de Cheshire Cat.

"That way" en "Up" valt er bijvoorbeeld te lezen. Het ijsje, te koop bij horecapunt March Hare Refreshments, kost 7 euro. De Engelse titel luidt Curious Labyrinth Ice Cream. Het kraampje serveert ook twee andere ijsjes: Won'Door'land Ice Cream en The Unbirthday Ice Cream.