Video: Efteling onthult beelden van binnenwachtrij Danse Macabre

De Efteling deelt steeds meer beelden van de binnenkant van Danse Macabre. In nieuwe videoteasers op social media wordt de binnenwachtrij van de middeleeuwse abdij kort in beeld gebracht. We zien duistere gangen met stenen bogen, onheilspellende ornamenten en toortsen.

"Ben jij niet bang in het duister?", staat erbij. "Kijk met ons mee in Danse Macabre! Deze catacomben leiden je naar de kapel..." Boven de bogen zijn stenen zichtbaar met Romeinse cijfers. Op die manier worden de verschillende groepen straks richting de hoofdshow geleid, waar ze plaatsnemen in koorbanken.

Die koorbanken kwamen vorige week al voorbij in vergelijkbare korte filmpjes. Kijkers krijgen ook de vraag wat ze nog willen weten over de attractie. Het is nu wachten op het volgende deel van de making-of-serie op YouTube. De Efteling belooft "binnenkort groot nieuws" te zullen delen.