Heide Park Resort

Video: megaknuffel aangereden door achtbaantrein

Een botsing tussen een achtbaan en een enorme knuffel is voor de knuffel niet goed afgelopen. Bij de elektrisch aangedreven rollercoaster Grottenblitz in het Duitse pretpark Heide Park kwam een ronde olifantenknuffel op het spoor terecht. Medewerkers besloten de attractie niet stil te zetten.

Het gevolg: toen de trein stapvoets het station in reed, werd de olifant langzaam maar zeker overreden door de locomotief. Dat is te zien op merkwaardige beelden van fanpagina PlanIt Park. Het filmpje met de titel "Farewhell Mr Elephant" is via TikTok al bijna 100.000 keer bekeken.

Waarom het personeel niet koos voor een noodstop is niet duidelijk. "Dit is een reminder om er altijd voor te zorgen dat je spullen veilig zijn opgeborgen als je in een achtbaan gaat", schrijft de filmer. "Gelukkig bleef iedereen ongedeerd, behalve de olifant helaas."



Mack Rides

Grottenblitz, geopend in 1985, is een powered coaster van fabrikant Mack Rides. De topsnelheid bedraagt 45 kilometer per uur. Het attractietype is vergelijkbaar met Max & Moritz in de Efteling, Dynamite Express in Drievliet en Bob Express in Bobbejaanland.