Efteling

Efteling zet grote groep overlastgevers het park uit

Beveiligers van de Efteling hebben vanmiddag een grote groep bezoekers uit het park verwijderd. Het ging om zo'n vijftien overlastgevers die voor problemen zorgden in parkdeel Ruigrijk, vertellen ooggetuigen aan Looopings.

Ze zouden onder andere voorgedrongen hebben in de wachtrij voor achtbaan Baron 1898. Ook intimideerden ze andere bezoekers. Meerdere beveiligers kwamen ter plaatse. Vervolgens is de groep begeleid richting een poort achter wildwaterbaan Piraña.

Die is eigenlijk bedoeld voor bouwverkeer. Daar zijn de raddraaiers naar buiten gestuurd. Een Efteling-woordvoerder bevestigt dat sprake was van de "uitzetting van een groep jongeren vanwege ongepast gedrag". Meer details wil het park er niet over kwijt.