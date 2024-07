Koninklijke Burgers' Zoo

Honderd jaar Burgers' Zoo: jubileumpin met beperkte oplage

Dierentuin Burgers' Zoo komt met een verzamelobject ter gelegenheid van een historische mijlpaal. Het dierenpark in Arnhem bestaat deze maand precies honderd jaar: op 23 juli is het een eeuw geleden dat Burgers' Zoo de poorten opende. Vanaf vandaag ligt een speciale jubileumpin in de winkel.

Het souvenirtje is geïnspireerd op een bekende bewoner van het park: het aardvarken. "Een iconisch dier voor ons dierenpark én de stad Arnhem", zegt marketingmanager Kim Huijing. In 2013 schonk Burgers' Zoo een gigantisch kunstwerk aan de stad: het zogeheten Feestaardvarken van kunstenaar Florentijn Hofman.

Dat werd een geliefd speelobject voor kinderen. "Arnhemmers zijn welbekend met deze charismatische diersoort", aldus Huijing. Bovendien is Burgers' Zoo het enige dierenpark in Nederland waar aardvarkens te bewonderen zijn. De dierentuin coördineert ook het Europese fokprogramma.



Aantrekkingskracht

De jubileumpin is vanaf vandaag voor 5 euro verkrijgbaar in de Burgers'-shop, maar de oplage is beperkt. "Het speldje oefent daarmee een grote aantrekkingskracht uit op fans en verzamelaars", denkt een woordvoerder. Vorige maand bracht de dierentuin al zeven verschillende algemene pinsets uit, met diverse diersoorten en een logo.