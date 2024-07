Efteling

Efteling lanceert voorleessprookjes met geluiden uit het Sprookjesbos

Wie graag verhalen voorleest, kan dat voortaan doen met geluiden uit het Sprookjesbos. Op een speciale pagina op de Efteling-website staan nu zeven sprookjes. Na het activeren van de microfoon - op een smartphone, tablet of computer - wordt tijdens het voorlezen automatisch gezorgd voor bijbehorende achtergrondgeluiden.

Zo ontstaat een interactief hoorspel. Het concept, te vinden op efteling.com/voorleessprookjes, kreeg de titel Wonderlijke Voorleessprookjes. "De Efteling wil ouders en verzorgers stimuleren om samen met hun kind of kinderen de bekende sprookjes te lezen", laat men weten. Iedereen kan er gratis gebruik van maken.

Op de pagina staan korte versies van zeven klassiekers: De Nieuwe Kleren van de Keizer, De Wolf en de Zeven Geitjes, De Zes Dienaren, Doornroosje, Hans en Grietje, Roodkapje en Sneeuwwitje. Voorbeelden van toegevoegde geluiden zijn gelach van publiek als de keizer in zijn blootje verschijnt en het knippen van een schaar als de buik van de wolf opengaat.



Geluidseffecten

De Efteling spreekt over "de originele en herkenbare geluiden uit het Sprookjesbos", maar er wordt ook gebruikgemaakt van geluidseffecten die niet voorkomen in het park. Het initiatief zou "een grote stimulans om de eeuwenoude sprookjes voor te lezen en opnieuw te ontdekken" zijn.