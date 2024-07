Puy du Fou (groep)

Plan voor nieuw Puy du Fou-park in België alweer gesneuveld

Een plan voor een nieuw Puy du Fou-themapark in België gaat niet door. De bekende Franse trekpleister Puy du Fou zoekt al jaren naar potentiële locaties voor het openen van nieuwe Europese vestigingen. Eerder had men de Drentse stad Meppel op het oog. Ook werd gesproken over een park in Wallonië.

Nadat een overnamepoging bij de Belgische dierentuin Le Monde Sauvage op niets uitliep, werd gezocht naar andere geschikte plekken voor Puy du Fou in de zuidelijke deelstaat van België. Begin dit jaar bleek dat Puy du Fou Meppel er niet zal komen. Nu is bekend dat Puy du Fou zich ook heeft teruggetrokken uit Wallonië.

In een verklaring legt de Waalse vice-president Willy Borsus uit dat Puy du Fou waarschijnlijk voor een ander land zal kiezen. Zo zouden het Verenigd Koninkrijk en Italië ook in de race zijn. Verder geeft hij aan dat het niet geholpen heeft dat er direct geprotesteerd werd tegen het idee voor een Belgische Puy du Fou-vestiging.



Vijandige uitingen

"Wanneer een deel van de linkse politiek petities lanceert, het parlement ter verantwoording roept en een toekomstige investeerder bij voorbaat bekritiseert, is dat duidelijk geen positieve benadering...", schrijft Borsus. "De vijandige uitingen jegens een partij die in Frankrijk 2,5 miljoen bezoekers per jaar trekt en heeft geïnvesteerd in Spanje, waar het goed werd ontvangen, werken uiteraard niet mee."



Tegenstanders vreesden voor het verdwijnen van natuur. Ook werd gewezen op de politieke voorkeuren van Puy du Fou-directeur Philippe de Villiers. De familie De Villiers staat bekend om radicaal-rechtse voorkeuren. Men is bijvoorbeeld een tegenstander van abortus.



Efteling

Het originele Puy du Fou-park in Frankrijk opende in 1989. In de Spaanse stad Toledo is sinds 2021 Puy du Fou España te vinden. Verder wordt Puy du Fou ingehuurd door de Efteling voor het produceren van de stuntshow Raveleijn.