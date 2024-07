PortAventura World

Snelste operationele achtbaan ter wereld staat nu in Europa

De snelste operationele rollercoaster van de wereld staat momenteel in Europa. Lanceerachtbaan Red Force in het Spaanse pretpark Ferrari Land haalt een topsnelheid van 180 kilometer per uur. Wereldwijd zijn drie achtbanen nog sneller, maar die zijn allemaal buiten gebruik vanwege technische problemen.

De top drie van snelste coasters wordt gevormd door Top Thrill 2 in het Amerikaanse Cedar Point (193 kilometer per uur), Kingda Ka in het Amerikaanse Six Flags Great Adventure (206 kilometer per uur) en Formula Rossa in Ferrari World Abu Dhabi (240 kilometer per uur).

Top Thrill 2 ging in mei open na een grote renovatie, maar al snel traden technische problemen op. Kingda Ka was in juni voorlopig voor het laatst toegankelijk. Formula Rossa werd in januari gesloten. Volgens Ferrari World is de attractie "tot nader order niet beschikbaar".



Salou

Ferrari Land in Spanje, het kleine broertje van Ferrari World, heeft daardoor nu een record in handen met de 112 meter hoge launch coaster Red Force. Geen enkele operationele achtbaan ter wereld haalt vandaag de dag een hogere snelheid. Ferrari Land is onderdeel van PortAventura World in badplaats Salou.



In 2025 raakt PortAventura het record sowieso kwijt. Dan opent het nieuwe attractiepark Six Flags Qiddiya City in Saoedi-Arabië, met een achtbaan - Falcons Flight - die maar liefst 250 kilometer per uur gaat.



Stealth

De snelst accelererende achtbaan ter wereld bevindt zich ook in Europa. Dat is Stealth in het Engelse Thorpe Park, met een lancering van 0 naar 129 kilometer per uur in slechts 1,8 seconden.